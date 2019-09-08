Индийский модуль «Викрам» обнаружили на Луне

Индийская станция «Чандраян-2», работающая на орбите Луны, смогла обнаружить пропавший посадочный модуль «Викрам», но посадка его «была жесткой». Как передает ТАСС, об этом сообщил в воскресенье глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

«Да, мы нашли спускаемый аппарат на поверхности Луны. Но это, видимо, была жесткая посадка», — цитирует Сивана информационное агентство PTI. Модуль был обнаружен камерой орбитальной станции.

Отвечая на вопрос, насколько серьезно поврежден модуль, глава ISRO ответил: «Этого мы еще не знаем». Сиван добавил, что установить связь с «Викрамом» пока не получается.

Ранее ряд экспертов высказывали предположение, что, несмотря на потерю связи, спускаемый модуль мог совершить мягкую посадку в автоматическом режиме. Глава индийского космического ведомства сообщил в воскресенье прессе, что ISRO будет продолжать попытки установить связь с посадочным модулем еще в течение 14 дней.