Индийский истребитель сбила стая птиц 

Опубликованы кадры инцидента с участием истребителя-бомбардировщика Jaguar ВВС Индии.

Как сообщает «Вести.ру» самолет произвел взлет с авиабазы Амбала в штате Харьяна на севере страны. Практически сразу после этого воздушное судно столкнулось со стаей птиц.

Один из двигателей самолета вышел из строя, после чего пилот произвел экстренный сброс контейнеров с учебными боеприпасами и подвесных топливных баков, которые взорвались после падения на землю.

В итоге летчик сумел совершить посадку на одном двигателе.

Командование отметило, что истребителем-бомбардировщиком управлял молодой летчик, сравнительно недавно пришедший в часть.

При этом, отмечается, что его действия были правильными и позволили не только сохранить его жизнь и боевую машину, но и избежать жертв среди мирного населения – если бы пилот не сумел быстро сориентироваться в ситуации, самолет вполне мог рухнуть на жилые кварталы, во множестве расположенные в районе авиабазы.

| 2019-06-30T19:30:28+00:00 30 июня 2019, 19:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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