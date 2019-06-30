Индийский истребитель сбила стая птиц

Опубликованы кадры инцидента с участием истребителя-бомбардировщика Jaguar ВВС Индии.

Как сообщает «Вести.ру» самолет произвел взлет с авиабазы Амбала в штате Харьяна на севере страны. Практически сразу после этого воздушное судно столкнулось со стаей птиц.

Один из двигателей самолета вышел из строя, после чего пилот произвел экстренный сброс контейнеров с учебными боеприпасами и подвесных топливных баков, которые взорвались после падения на землю.

В итоге летчик сумел совершить посадку на одном двигателе.

Командование отметило, что истребителем-бомбардировщиком управлял молодой летчик, сравнительно недавно пришедший в часть.

При этом, отмечается, что его действия были правильными и позволили не только сохранить его жизнь и боевую машину, но и избежать жертв среди мирного населения – если бы пилот не сумел быстро сориентироваться в ситуации, самолет вполне мог рухнуть на жилые кварталы, во множестве расположенные в районе авиабазы.