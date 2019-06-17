Индийские врачи объявили забастовку с требованием обеспечить им безопасность

Индийская медицинская ассоциация (IMA) — одно из ведущих объединений врачей страны — объявила в понедельник 24-часовую забастовку с требованием обеспечить медикам безопасность. Как сообщает газета Financial Express, только в штате Махараштра около 4,5 тыс. врачей уже заявили, что готовы присоединиться к стачке.

Члены IMA призвали коллег оказывать в понедельник только услуги скорой помощи и помощи при несчастных случаях.

Забастовка объявлена в знак солидарности с врачами одной из больниц города Калькутта, которые неделю назад были избиты родственниками пожилого пациента, скончавшегося в этой клинике. Врачи заявили, что такое нападение — далеко не первый случай и что власти отказываются их защищать, игнорируя просьбы обеспечить безопасность государственных медицинских учреждений. В минувшую пятницу почти 300 врачей подали в штате Западная Бенгалия (столицей которого является Калькутта) в отставку в знак протеста против «бездействия властей».

IMA требует немедленно наказать участников нападения на медиков, обеспечить безопасность в государственных больницах и клиниках, а также разработать общенациональный закон о борьбе с насилием в отношении врачей и медицинского персонала.