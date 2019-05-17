Индийская разведка рассказала о планах террористов атаковать авиабазы

Разведывательные службы Индии получили информацию о планах террористических группировок совершить атаки на две военно-воздушные базы, расположенные в северном штате Джамму и Кашмир.
Как передает в пятницу агентство ANI, ссылаясь на несколько правительственных источников, речь идет об авиабазах, расположенных вблизи городов Сринагар и Авантипора. Силы безопасности на этих двух стратегических объектах приведены в состояние повышенной готовности, информируют собеседники агентства.
В Джамму и Кашмире — единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, — активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.