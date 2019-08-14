Индийская лунная станция «Чандраян-2» покинула орбиту Земли и отправилась к Луне

Индийская организация космических исследований (ISRO) провела в ночь на среду маневр по переводу лунной станции «Чандраян-2» с земной орбиты на траекторию полета к Луне. Как сообщает ISRO на своем сайте, ранее аппарат постепенно поднимался на более высокие земные орбиты, но после этого маневра к 20 августа должен выйти на лунную орбиту.

«Сегодня (14 августа 2019 года) в 02:21 утра индийского времени космический аппарат «Чандраян-2» успешно выполнил заключительный маневр по подъему орбиты. Во время этого маневра жидкостный двигатель космического аппарата работал порядка 1203 секунд, благодаря чему «Чандраян-2″ перешел на траекторию перехода к Луне. Ранее орбита космического аппарата поступательно увеличивалась пять раз с 23 июля по 6 августа 2019 года», — сообщило индийское космическое ведомство.

Станция «Чандраян-2» стартовала к Луне 22 июля. Ожидается, что аппарат приблизится к спутнику 20 августа, после чего начнет выбирать площадку для посадки спускаемого модуля в районе Южного полюса. Прилунение запланировано на 7 сентября.

«Чандраян-2» состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. Посадочный модуль «Викрам» должен доставить на лунную поверхность 27-килограммовый луноход «Прагьян», который проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Планируется, что орбитальный модуль проработает около года.