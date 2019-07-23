IndieWire назвала свою версию лучших фильмов десятилетия

Журналисты издания IndieWire составили рейтинг лучших фильмов десятилетия, сообщает РИА Новости.

Список возглавил «Лунный свет» Барри Дженкинса. На втором месте — «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глэйзера, тройку лидеров замыкает «Копия верна» Аббаса Киаростами.

Далее следуют «Акт убийства» и «Взгляд тишины» Джошуа Оппенхаймера, «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэнов и «Корпорация «Святые моторы» Леоса Каракса.

Также в десятку попали «Кэрол» Тодда Хейнса, «Мастер» Пола Томаса Андерсона, «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера и «Леди Берд» Греты Гервиг.

| 2019-07-23T17:37:50+00:00 23 июля 2019, 21:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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