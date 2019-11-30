Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге

Ведущие американские фондовые индексы по итогам торгов в пятницу снизились на фоне сохранения опасений инвесторов, что политическое напряжение между США и Китаем негативно повлияет на ход их торговых переговоров, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,4%, до 28051,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46 %, до 8665,473 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 3140,98 пункта.