Имя нового президента Литвы названо официально

Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы объявила окончательные результаты выборов президента республики и депутатов Европарламента, сообщает агентство Sputnik Литва.

Второй тур выборов президента Литвы прошел 26 мая. По данным ГИК, экономиста Гитанаса Науседу поддержали 65,68% человек, кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните – 33,04%.

«ГИК объявила, что Науседа стал победителем президентских выборов. Удостоверение будет вручено 7 июня», — говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия подвела итоги выборов в Европарламент, явка на которых составила 53,5 %.