Импорт запчастей для агротехники освобожден от НДС

Недавним указом от налога на добавленную стоимость (НДС) был освобожден целый ряд сельсхозтоваров, в том числе импорт запасных частей для сельскохозяйственной техники.

В частности сообщается, что от уплаты 18-процентного НДС освобождены как производители, так и импортеры запасных частей для сельскохозяйственной техники. Торговля запчастями сельхозмашин также освобождена от уплаты косвенного налога. B указе от 28 августа о применении закона глава государства поручил Кабинету министров утвердить в трехмесячный срок перечень запасных частей для сельскохозяйственной техники, освобождаемых от уплаты НДС.

Между тем на уровне местных экспертов неоднократно отмечалась необходимость освобождения от НДС не просто запчастей, а сельскохозяйственной техники для более эффективной деятельности в этом направлении лизинговых компаний. В Ассоциации лизинговых компаний жаловались на две основные проблемы: НДС и механизм ускоренной амортизации — то есть средства, которые приобретаются для передачи в лизинг, облагаются у нас налогом на добавленную стоимость, причем НДС выплачивается дважды. И все это на фоне отсутствия государственного регулирования.

Специалисты предлагали устранить деструктивное влияние сложившейся правовой и налоговой среды, отмечая, что налоговая система, таможенная и валютная политика государства должны стимулировать полноценные инвестиции в эту сферу. С этой точки зрения, государство должно оказывать более широкую поддержку лизинговым компаниям и предприятиям-лизингополучателям, не обделяя при этом вниманием самих производителей оборудования. Делается это в виде госгарантий, финансирования инвестиционных проектов и пр. Лизинговую сферу важно поднимать для развития ненефтяного сектора, ведь экономическое развитие любой страны (и наша — не исключение) тесно связано с развитием именно лизинговой сферы.

Лизинговые сделки — это мощный и широко распространенный способ инвестирования, без которого немыслима современная рыночная экономика. Экономисты уверены, что поднять эту сферу можно, но для этого нужны коренные реформы в законодательстве, более конкурентная рыночная среда и менее жесткий налоговый прессинг. Между тем на сегодняшний день производство оросительных и других установок, машин, оборудования и техники сельскохозяйственного назначения освобождено от НДС.

Для начала нужно понимать, что проблемы лизинга не ограничиваются в отвлеченном финансовом аспекте. Потому что стагнация в сфере лизинга говорит о том, что реальный сектор экономики остается без финансового стержня, а местный предприниматель без поддержки и возможностей. Поэтому для начала эксперты предлагают определиться с четкой политикой в сфере развития финансовых договоров аренды, учитывая интересы местного производства, в особенности мелких и средних предпринимателей, что составляет основу экономического развития.

Согласно Налоговому кодексу, от НДС в Азербайджане освобожден импорт и продажа целого ряда относящихся к сельскохозяйственному производству товаров. Это, в том числе, оросительная техника и сооружения; племенные животные; семена и питомники; минеральные удобрения и пестициды; оборудования для птицеводства и пчеловодства, а также производства семян, в том числе лабораторное оборудование; машины для очистки и сортировки семян, зерна и сухих бобовых растений; ветеринарные препараты для диагностики и лечения животных и птиц.