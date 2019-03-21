Импорт сахара увеличился в 3 раза

Несмотря на заявленную поддержку местного производства, а также финансовое содействие местным производителям сахарной свеклы, импорт сахарного песка в страну стремительно растет. Эта тенденция продолжилась в текущем году. В январе-феврале ввоз сахара в денежном выражении увеличился с 7,1 млн. долларов в отчетный период прошлого года до 20,8 млн. долларов информирует Государственный таможенный комитет.

С начала года Азербайджан импортировал 55 786 тыс. тонн сахара, что на 39,105 тыс. тонн (в 3,3 раза) превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Экспорт сократился к отчетному периоду прошлого года с 2,4 до 2,2 млн. долларов. На этом фоне местные источники сообщают о росте внутреннего производства сахара в 12 раз. Но как такое возможно при таких параметрах ввоза? Как правило, местные ведомства не разглашают географию импорта этого продукта, но эти реалии можно отследить по отчетам соседних стран.

Поскольку лидерами по производству сахара в странах СНГ являются Россия и Украина, несложно понять, что именно эти страны являются основными поставщиками сахара в Азербайджан.

Российские источники называют Азербайджан традиционным направлением экспорта белого сахара. Скажем, в 2017 календарном году по данным РОССОЮЗАХАР наша страна входила в тройку лидеров по закупкам российского сахара после Казахстана и Узбекистана. По данным источника в позапрошлом году в Азербайджан было продано 105 тыс. тонн этого продукта. По итогам прошлого года (c января 2017 по январь 2018 года) Россия экспортировала сюда сахара на $66.3 млн, информирует Ru-Stat.

Примечательно, что в октябре минувшего года на уровне Союза сахаропроизводителей России – СОЮЗРОССАХАР было сделано обтекаемое заявление о высоком уровне дружественных контактов между российскими и азербайджанскими производителями. В частности отмечалось активное сотрудничество с крупнейшим производителем сахара в Азербайджане — компанией «Азерсун».

За прошлый год Украина продала нам сахара на 17,46 млн. долларов. По данным пресс-службы Национальной ассоциации производителей «Укрцукор», эта страна является ключевым экспортером сахара в Азербайджан. Интерес Азербайджана к данному направлению импорта понятен, ведь среди стран СНГ самым дешевым остается украинский сахар ($300- $420). К примеру, самый дорогой белорусский — $520-$640. Украина по итогам первого полугодия 2018/2019 сельхозгода (сентябрь-февраль) экспортировала 274,4 тыс. тонн сахара, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщили в ассоциации. По данным структуры, экспорт сахара в феврале составил 34,4 тыс. тонн, что на 16% меньше, чем в январе. Основные поставки осуществлялись в Азербайджан — 25% и Великобританию — 18%.

В прошлом году страна импортировала сахара на 86,5 млн. долларов, говорится в отчете ГТК. Принимая во внимание данные российской и украинской статистики, импорт продукта из этих стран составил $66.3 млн. долларов и 17,46 млн. долларов соответственно. В минувшем году из России и Украины Азербайджан закупил сахара на 83 млн. долларов. По итогам 2018 года в Азербайджане было произведено 194,4 тыс. тонн сахара и сахарного песка, следует из данных Государственного комитета по статистике АР (ГКС).