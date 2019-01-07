Импорт мяса снова растет

Импорт мяса в минувшем году увеличился еще на 9,5 процентов, информирует специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов, объясняя данное обстоятельство нерациональной политикой в сфере агропрома, которая приводит в упадок животноводство.

Так, в январе-ноябре прошлого года в Азербайджан было импортировано 43,2 тыс. тонн мяса и мясопродуктов на общую сумму 63,6 млн. долларов. По сравнению с отчетным периодом прошлого года ввоз важнейшего продукта потребительской корзины азербайджанцев увеличился в стоимостном выражении на 9,5 процентов, в физическом выражении импорт мяса возрос на 16,3 процента.

В целом же, со слов эксперта, последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения импорта мяса. К примеру, по сравнению с одиннадцатью месяцами 2015 года ввоз мяса увеличился в денежном выражении в 3,7 раза, натуральном выражении – 4,3 раза. Кроме того, согласно официальной информации, за первые одиннадцать месяцев минувшего года в страну было импортировано мяса в живом весе на 51,9 миллиона долларов.

«Эти показатели свидетельствуют о том, что хлопковая политика за короткое время нанесла ущерб, равный десяткам миллионов долларов, животноводству. Невозможно обойти вниманием тот факт, что ситуация в хлопководстве также не оправдала ожиданий, а обещанная урожайность хлопка на уровне 40 центнеров хлопка с гектара год назад позже была пересмотрена и уменьшена в два раза – до 20 центнеров с гектара», — отметил эксперт.

Согласно последним данным, со 132,5 тыс. гектаров хлопковых полей в пункты приема хлопка было доставлено 229,2 тыс. тонн урожая. Это значит, что средняя урожайность с гектара по стране равнялась 17,2 центнерам. Низкая урожайность в хлопководстве привела к тому, что, как и в предыдущем году, фермеры и жители деревень, занимающиеся посевом хлопка во многих регионах, получили серьезный ущерб в текущем году.

В соответствии с подсчетами Магеррамова, к ноябрю 2016 года страна удовлетворяла собственную потребность в мясе и молоке на уровне 38%. Парадоксальность ситуации в том, что в результате девальвации и роста цен покупательская способность населения понизилась: «Спрос сократился, и это снижение продолжается. Производство продукции также постепенно уменьшается, и мы начинаем все больше зависеть от импорта», — говорит он. По данным Магеррамова, в стране продолжится подорожание продуктов питания и сельского хозяйства. Это связано с тем, что в стране не производится должного количества продукции, постепенно уменьшается имеющееся производство, взамен увеличивается импорт.

К примеру, по данным Государственной фискальной службе Украины (ДФС), только эта страна экспортировала в Азербайджан в январе-ноябре прошедшего года замороженной говядины на $16,5 млн. Сообщается, что страна увеличила поставки мяса из Беларуси. Ежегодно Азербайджан импортирует мясо из России, Грузии, Индии и Пакистана. Из РФ завозят овец, которые выращиваются в Дагестане. Из Индии и Пакистана поставляется буйволятина. Как правило, это мясо идет на колбасно-сосисочные изделия, но граждане могут его купить и просто сырым в некоторых магазинах.

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