Импичмент Трампа будет основан на «злоупотреблении властью» по Украине

Демократы в палате представителей США намерены в рамках процедуры импичмента обвинить президента Дональда Трампа в «злоупотреблении властью» в «украинском деле», сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Демократы все ещё обсуждают, какие обвинения должны быть выдвинуты против президента, однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси считает необходимым сосредоточиться на одной теме — отношениях Трампа с Украиной.

Таким образом, сообщает телеканал, демократы надеются сделать обвинения максимально доступными для широкого понимания и заручиться поддержкой общественности. Определенную роль в принятии этого решения сыграла чрезмерная «сложность» доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы США 2016 года. (РИА Новости)