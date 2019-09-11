Император Японии официально утвердил состав нового правительства

Император Японии Нарухито в среду официально утвердил состав нового правительства страны, который ему представил премьер-министр Синдзо Абэ. Торжественная церемония по этому случаю прошла в императорском дворце в Токио, объявило управление делами японского императорского двора.

Согласно конституции Японии, император подтверждает назначения министров по представлению премьер-министра.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве страны. В общей сложности глава японского правительства сменил глав 13 ведомств, включая МИД, Министерство обороны, Министерство юстиции и Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Свои позиции в кабмине сохранили лишь двое — министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, которые неизменно входили в состав правительства Абэ с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.

Несмотря на масштабные изменения, Синдзо Абэ отметил, что стремится сохранить стабильность внутри правительства и быть готовым к новым вызовам. Кроме того, за счет перестановок Абэ традиционно старается провести ротацию в кабмине и руководстве ЛДП, чтобы поддержать таким образом внутрипартийный баланс.(ТАСС)