Император Японии надеется, что Токио и Вашингтон внесут вклад в укрепление мира на планете

Император Японии Нарухито выразил надежду, что США и Япония продолжат укреплять двусторонние отношения и внесут свой вклад в установление мира и процветания на планете. Об этом он заявил в понедельник в своей приветственной речи во дворце, где вечером был организован торжественный прием по случаю визита президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи.

«Вступление Японии в международное сообщество после периода изоляции берет свое начало с подписания договора с США в 1854 году. С тех пор Япония и США, а также их народы преодолели различные трудности, укрепили взаимопонимание и доверие, и теперь их связывают прочные дружеские связи. Я искренне надеюсь, что наши страны внесут свой вклад в укрепление мира и процветания на планете», — сказал монарх.

Глава Белого дома в свою очередь заявил, что для него было большой честью быть удостоенным аудиенции у императора, который вступил на престол 1 мая. «Я искренне молюсь, чтобы эра Рэйва была периодом мира и процветания для императорского величества, его семьи и всей японской нации», — отметил президент.