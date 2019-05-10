Имамоглу отказывается признавать решение ЦИК Турции

Экс-глава Стамбульского муниципалитета от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Экрем Имамоглу отказался признавать решение ЦИК об отмене итогов муниципальных выборов в Стамбуле. Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Имамоглу отметил, что это решение ЦИК не имеет для него никакого правового смысла.

«Я считаю себя главой Стамбульского муниципалитета», — сказал он.

Отметим, что ранее CHP обратилась в Центральный избирательный комитет (ЦИК) страны для отмены муниципальных выборов в Стамбуле в целом, а не только выборов главы муниципалитета.

Также ранее ЦИК Турции отменил итоги выборов главы муниципалитета Стамбула, заявив, что 23 июня будут проведены повторные выборы.

| 2019-05-10T13:03:59+00:00 10 мая 2019, 12:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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