Илон Маска потянуло на сладкое

Бизнесмен и изобретатель Илон Макс планирует открыть кондитерскую фабрику. Об этом он сообщил в своем микроблоге в соцсети Twitter вечером 5 мая. «Это будет потрясающе. Я супер-супер серьезно», — написал Маск.

В одном из следующих постов основатель SpaceX, Tesla и других компаний спросил, с какой начинкой ему стоит производит конфеты. В ответ пользователи поделились своими предпочтениями, при этом одними из самых оригинальных предложений стали леденцы с логотипом Tesla и начинка в виде камней с Марса.

Идея создания кондитерской фабрики прозвучала в контексте заочного спора Маска с главой американской корпорации Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом. Все началось с того, что на собрании акционеров Tesla Маск раскритиковал идею «экономического рва», которая была введена в Berkshire Hathaway и означает длительное конкурентное преимущество, позволяющее фирме зарабатывать намного больше, чем в среднем по сегменту.

В ответ Баффет отметил, что много компаний пользуются этой моделью, к примеру, принадлежащая Berkshire кондитерская фирма, и выразил сомнение, что Маск захочет конкурировать в этой области. Именно тогда миллиардер Маск и заявил о намерении открыть конфетную фабрику. В одном из последующих постов в Twitter он написал, что «построит ров и заполнит его конфетами».

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