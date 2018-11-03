Илон Маск заявил о вероятном отказе от инвестиций Эр-Рияда после убийства Кашикчи

Руководитель компании Tesla Илон Маск, возможно, откажется в дальнейшем от капиталовложений со стороны предпринимательских структур Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, передает ТАСС. Об этом Маск заявил в пятницу, отвечая на вопросы онлайн-портала Recode. Стенограмма беседы была опубликована на сайте этого портала.

Главе компании задали вопрос, примет ли он — в свете резонансного убийства — в будущем какие-либо финансовые средства от Cуверенного фонда Саудовской Аравии, с которым он ранее обсуждал планы преобразования Tesla в частное предприятие закрытого типа. «Я думаю, что, возможно, мы не станем этого делать», — ответил Маск.

Он сообщил, что консультации с фондом велись на протяжении двух лет. «Я имею в виду, что важно ценить настойчивость саудовцев, которые пытались со мной договориться два года по поводу превращения [Tesla] в частную компанию. И это не было чем-то спонтанным», — заявил Маск.

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