Илон Маск собирается создать автомобиль-субмарину

Компания Tesla разработала проект автомобиля-субмарины. Образцом для будущей новинки послужил автомобиль Джеймса Бонда из фильма «Шпион, который меня любил» 1977 года. Об этом сообщило издание Business Insider.

— Забавно, что вы это упомянули… мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины, — заявил Илон Маск на собрании с акционерами компании Tesla.

Маск считает, что спрос на подобное транспортное средство будет низким, он собирается сделать только один выставочный образец машины.

— Рынок будет маленьким, но полным энтузиазма, — добавил он.