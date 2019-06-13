Илон Маск собирается создать автомобиль-субмарину

Компания Tesla разработала проект автомобиля-субмарины. Образцом для будущей новинки послужил автомобиль Джеймса Бонда из фильма «Шпион, который меня любил» 1977 года. Об этом сообщило издание Business Insider.

— Забавно, что вы это упомянули… мы действительно разработали конструкцию автомобиля-субмарины,заявил Илон Маск на собрании с акционерами компании Tesla.

Маск считает, что спрос на подобное транспортное средство будет низким, он собирается сделать только один выставочный образец машины.

— Рынок будет маленьким, но полным энтузиазма,добавил он.

| 2019-06-13T00:18:41+00:00 13 июня 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss