Илон Маск предстал перед судом за клевету

Федеральный суд в Центральном округе штата Калифорния во вторник начал рассматривать по существу иск, поданный к американскому предпринимателю Илону Маску британским спелеологом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу суда, сообщает ТАСС.

Спелеолог Вернон Ансворт подал на Маска в суд в сентябре 2018 года, обвинив его в клевете и потребовав компенсации в размере не менее $75 тыс. В июле 2018 года предприниматель разместил в Twitter серию оскорбительных записей об Ансворте. Он, в частности, назвал его педофилом. До этого британец в одном из интервью заявил, что предложение Маска применить субмарину для спасения детей из пещеры в Таиланде являлось пустым «пиар-трюком».

Как сообщили журналисты агентства Associated Press, присутствовавшие в зале суда, со вступительным словом выступил адвокат Ансворта Тейлор Уилсон. Он подчеркнул, что из-за клеветы со стороны Маска Ансворт не получил в полной мере того общественного признания, которого заслуживал за свою роль в спасении детей.

Предприниматель также выступил в суде. Маск подчеркнул, что не пытался утверждать, что Ансворт на самом деле является педофилом. По словам миллиардера, он был рассержен и оскорблен словами спелеолога, который пренебрежительно отозвался о субмарине. Кроме того, Маск отметил, что он сначала не знал об участии Ансворта в операции по спасению детей.

Во вторник были отобраны присяжные, которым предстоит решить, являются ли обоснованными обвинения в отношении Маска. В жюри вошли пятеро мужчин и три женщины. Адвокаты Маска ранее не раз просили суд не принимать иск к рассмотрению. Эти ходатайства не были удовлетворены судом. Предприниматель ранее публично принес извинения спелеологу, однако подчеркивал, что не обязан выплачивать ему компенсацию.

23 июня 2018 года в пещере Тхам Луанг в Таиланде пропали 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер по футболу. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также обширные залы, где пропавшие укрылись от прибывавшей из-за прошедших в этом районе дождей воды. После обнаружения группы спасателям удалось с 8 по 10 июля вывести детей из пещеры. Все они были доставлены в больницу в городе Чианграй. Мини-субмарина, которую передал спасателям перед операцией Маск, в итоге не пригодилась.