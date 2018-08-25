Илон Маск отказался от идеи выкупить акции Tesla

Бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск сообщил в блоге компании, что передумал делать компанию частной после встречи с инвесторами.

По словам предпринимателя, лучший путь для Tesla – остаться публичной организацией, так как процесс перевода в частную фирму занял бы слишком много времени и был бы слишком затратным.

Ранее сообщалось, что акционеры Tesla подали иск в федеральный суд на Маска из-за его заявлений в соцсетях о планах выкупить акции фирмы и вывести ее с биржи. После этого основатель компании пожаловался на сильное переутомление.

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| 2018-08-25T10:48:19+00:00 25 августа 2018, 11:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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