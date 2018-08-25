Илон Маск отказался от идеи выкупить акции Tesla

Бизнесмен и основатель Tesla Илон Маск сообщил в блоге компании, что передумал делать компанию частной после встречи с инвесторами.

По словам предпринимателя, лучший путь для Tesla – остаться публичной организацией, так как процесс перевода в частную фирму занял бы слишком много времени и был бы слишком затратным.

«Это проблема, поскольку мы должны быть полностью сфокусированы на Model 3 и выходе в прибыльную деятельность», – подчеркнул бизнесмен, пишет aif.ru.

Ранее сообщалось, что акционеры Tesla подали иск в федеральный суд на Маска из-за его заявлений в соцсетях о планах выкупить акции фирмы и вывести ее с биржи. После этого основатель компании пожаловался на сильное переутомление.

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