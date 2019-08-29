Илон Маск назвал самую серьезную проблему человечества

Канадский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск назвал главную проблему, с которой предстоит столкнуться человечеству в ближайшем будущем. По его мнению, уже через 20 лет людей ожидает демографический коллапс. Об этом пишет Quartz.

“Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнётся мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс», — отметил предприниматель.

Маск заявил об этом в рамках своей речи на конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, передает korrespondent.net.

Собеседник Маска, основатель компании Alibaba Джек Ма, согласился с ним. Он отметил, что несмотря на проблемы с большим населением в Китае, сокращение численности людей будет расти.

По мнению Илона Маска, вопросу демографии на планете нужно уделить большое внимание.

| 2019-08-29T17:18:49+00:00 29 августа 2019, 17:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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