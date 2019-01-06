Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС

Ранее другой источник РИА Новости в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что временная приостановка работы государственных учреждений в США, к числу которых относится НАСА, ведет к отсрочке первого испытательного полета к МКС нового американского космического корабля Dragon-2 компании SpaceX.