Иллюзии развеяны

Власти Казахстана к репрессиям готовы

Уже меньше месяца остается до выборов президента Казахстана, и вполне стабильной общественно-политическую ситуацию в этой стране уже не назовешь.

11 мая официально стартовала предвыборная агитационная кампания, в которой участвуют семь кандидатов, зарегистрированных ЦИК. Но еще накануне этого объявления в разных частях большой страны произошли события, свидетельствующие об имеющемся в народе протестном потенциале, о том, что не все казахстанцы готовы и дальше мириться с участью прислужников «эпохи великой стабильности», которой они уже наелись при Нурсултане Назарбаеве.

Первые выступления в предвыборный период были зафиксированы 1 мая. В нескольких городах Казахстана, в том числе Алматы и Нур-Султане, прошли собравшие сотни людей протесты — их участники призывали бойкотировать назначенные на 9 июня внеочередные президентские выборы. Участники митингов скандировали: «Народ устал», «У меня есть выбор», и другие лозунги, в том числе против переименования столицы из Астаны в Нур-Султан. Они требовали честных и прозрачных выборов. Акции проходили также в Караганде, Шымкенте и Актобе. МВД сообщило о 80 задержанных в Алматы и столице, некоторые были оштрафованы, другие помещены под арест по обвинениям в «нарушении порядка проведения мирных собраний», «невыполнении требований полиции».

После этих выступлений запрещенное в стране движение «Демократический выбор Казахстана» (созданное опальным экс-банкиром и критиком казахстанских властей Мухтаром Аблязовым, который с 2009 года живет за рубежом и приговорен на родине к пожизненному заключению по обвинениям в ряде преступлений) заявило о планах провести 9 мая в Алматы, Нур-Султане, а также в некоторых других городах митинги и шествия.

Власти на это отреагировали сразу же. Накануне 9 мая в казахстанских городах полиция перешла на так называемый усиленный вариант несения службы. А Генпрокуратура страны предостерегла граждан от участия в несанкционированных протестах, напомнив об ответственности за нарушение законодательства о проведении митингов.

И 9 мая репрессии повторились. В Актобе, Алматы, Нур-Султане были задержаны десятки людей, вновь вышедшие на митинги. Причем среди них были и участники несанкционированных протестов 1 мая. На улицах полицейские мешали представителям СМИ выполнять свою работу. Многие активисты сообщали, что у их домов дежурят силовики.

Одновременно оказались заблокированы сайты ряда местных СМИ и социальные сети, они были доступны только для казахстанских пользователей, которые находились за пределами страны или использовали прокси- и VPN-сервисы. Все заблокированные СМИ освещали подготовку к внеочередным выборам президента в Казахстане, ситуацию с активистами, а также писали о митингах, которые проходили 1 мая.

Причем, протесты принимали иной раз весьма неожиданные, и даже условные формы выражения, что полицию не остановило – лишнее свидетельство существующей напряженности. В течение последнего времени в Уральске был задержан Аслан Сагутдинов с пустым листом бумаги, в Алматы Роман Захаров — за плакат с цитатой из Конституции, а Асия Тулесова и Бейбарыс Толымбаев — за плакат с надписью «От правды не убежишь».

Отличился в этой ситуации и уже благословленный Назарбаевым на президентство его преемник, Касым-Жомарт Токаев. Пресс-служба и.о. главы государства опубликовала его заявление с предупреждением об ответственности за участие в несанкционированных собраниях. Тем самым Токаев фактически обозначил на будущее свое отношение к любым демократическим проявлениям в обществе. Окончательно развеял все остававшиеся иллюзии.

Но все же, первые попытки протестов перед выборами можно считать вероятными признаками того, что оппозиция продолжит попытки протестных выступлений и впредь. С этим мнением согласен и казахстанский журналист Парыз Байтенов.

«Однако про масштабы и про влияние таких акций ничего сказать не могу. Мне до конца непонятно, что такое здесь оппозиция. Эти какое-то количество людей, которые не принимают эту власть. Но в какой степени и к чему готова эта часть населения — сказать трудно, – заявил П.Байтенов в беседе с #. — У меня скепсис на фоне эйфории людей, скажем, от той же Украины. Скепсис — потому что тут ближе к России по качеству, а еще рядом Китай. А еще, в Украине первый Майдан случился 15 лет назад, но решительно лучше там ведь не стало — по комплексу причин и не только из-за Путина и Кремля. Могу добавить, что власть в Казахстане со своим силовым ресурсом еще ни к чему такому ужасающему не приступала. Но в ее «гуманизме» нет никаких сомнений. У такой власти всегда есть что защищать и, я думаю, это отнюдь не «государственность».