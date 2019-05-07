Илкай Гюндоган верит в «Ливерпуль»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил мнение, что «Ливерпуль» способен победить «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и выйти в финал турнира, несмотря на поражение в первой встрече со счетом 0:3.

«Я уже думал об этом противостоянии, и почему-то у меня есть ощущение, что в нем еще не все решено. Я могу представить себе победу «Ливерпуля» со счетом 4:0. Не знаю, почему, но мне кажется, что на «Энфилде» эти футболисты, которых мотивирует Клопп и с которыми очень нелегко играть, могут в одном матче прибить даже такую команду, как «Барселона», — заявил немец турецкого происхождения.

Матч «Ливерпуль» – «Барселона» состоится сегодня на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. (Чемпионат)