Или инвалид или предприниматель – третьего не дано

На днях Министерство труда и социальной защиты населения сообщило, что продолжаются работы по созданию условий для осуществления мелкой предпринимательской деятельности инвалидами и привлечению их к программе самозанятости. Согласно информации министерства, за прошедший период 2019 года к программе были привлечены более 1 тысячи лиц с инвалидностью.

Напомним, что программа самозанятости призвана стать инструментом для ликвидации безработицы, бедности, особенно в регионах. Согласно этой программе лицам, получающим сегодня социальную помощь от государства, будут предоставлены помещения и оборудование для занятия мелкой предпринимательской деятельностью.

Заместитель председателя общественного объединения Инвалидов по зрению Рейхан Джафарова высоко оценила деятельность Министерства труда и социальной защиты населения по привлечению инвалидов к программе самозанятости. «Государство создает для инвалидов все условия для того, чтобы они могли реализовать себя и открыть собственное дело. К этой программе также привлечены члены нашей организации. Благодаря этой программе они имеют все возможности для организации собственного дела», — заявила # Рейхан Джафарова.

Высокую оценку программе по привлечению инвалидов к самозанятости дала также председатель Общественного объединения женщин – инвалидов Махлуга Рагимли. «Члены нашей организации тоже участвуют в этой программе. В рамках этой программы проводятся специальные тренинги для того чтобы научить инвалидов азам предпринимательства», — заявила # руководитель Махлуга Рагимли.

А что думают инвалиды по поводу программы, мы решили выяснить у них самих.

Проживающий на территории Абшеронского района участник Карабахской войны, инвалид III группы Заур Алиаскеров рассказал #, что в 2018 году обращался в службу занятости с просьбой привлечения к программе самозанятости.

«Как объяснили мне работники Абшеронского управления, при привлечении в эту программу я лишаюсь права на получение пособия по инвалидности, которое составляет 133 маната. Мне сказали, что выплата пособия прекратится еще до того, как я буду получать доходы от предпринимательской деятельности. Мне это совсем не выгодно», — сообщил инвалид Карабахской войны.

Проживающий на территории Шемахинского района участник Карабахской войны инвалид III группы Рагиф Агаев тоже отказался от участия в программе: «Я подал документы относительно привлечения к программе самозанятости. Но когда я обратился в Шемахинское управление по занятости, мне сказали, что я потеряю право на получение социальной помощи сразу же после привлечения к этой программе», — сказал нам Рагиф Агаев.

Глава пресс- службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы так прокомментировал высказывания инвалидов, отказавшихся от участия в программе:

«Это неправда. Согласно действующим правилам, инвалиды лишаются права получения социальной помощи только после получения дивидендов от предпринимательской деятельности. Эта система для того и применяется, чтобы инвалиды научились сами себя обеспечивать», — заявил нам Фазиль Талыблы.

Видимо, тренинги надо организовывать не только для людей с ограниченными возможностями, но и для работников районных управлений программы самозанятости. Так как для раскрутки любого предпринимательства, действительно, нужно время (хотя не факт, что бизнес принесет доход). Главное, не отпугивать людей, а дать возможность поверить в себя и в государство, которое хочет им помочь.