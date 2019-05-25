Ильхама Алиева о двойных стандартах в карабахском конфликте

«Все видят, что в связи с нагорно-карабахским конфликтом существуют двойные стандарты. Как так может быть, что верховный орган в мире — Совбез ООН принимает четыре резолюции, в которых открыто говорится, что армянские вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных территорий, но эти резолюции не выполняются?»

Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованного в четверг председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции.

Глава государства отметил, что существующие в мире двойные стандарты являются одной из самых больших проблем.

«Мы продолжим наши усилия по урегулированию конфликта. Мы увеличиваем нашу экономическую мощь, растет наш политический вес. В военном плане Азербайджан сегодня находится в ряду сильнейших государств. Мы обеспечили наше превосходство на поле боя и освободили часть оккупированных территорий. На этих землях сегодня развевается флаг Азербайджана. На освобожденных от оккупации территориях построена мечеть, схожая с мечетью в Шуше. Заложен поселок, куда вернулась жизнь. Это в очередной раз демонстрирует то, что азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией.

Возрождающееся и развивающееся сегодня село Джоджуг Марджанлы олицетворяет несгибаемый дух азербайджанского народа. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров. Еще раз хочу сказать, что этот конфликт должен быть урегулирован лишь в рамках территориальной целостности нашей страны», — сказал президент Ильхам Алиев.