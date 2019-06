Ильхам Рагимов: У меня есть основание на столь дерзкое предположение

В большом зале лондонского кинотеатра Premiere Cinemas в присутствии мэра Ромфорда, представителей посольств, журналистов и международных гостей состоялась церемония награждения лауреатов ECG Film Festival (Eurasian Creative Guild Film Festival).

Сценарий азербайджанского писателя Ильхама Рагимова Midnight of The Shah, основанный на одноименном романе на русском языке «Полночь шаха», победил в номинации «Лучший киносценарий» (Best screenplay).

В интервью # Ильхам Рагимов поделился своими впечатлениями и рассказал, насколько сложен был путь к успеху:

— Итак, победа в одной из главных номинаций ECG Film Festival досталась в вашем лице Азербайджану. Что вы чувствуете?

— В первую очередь я хочу выразить благодарность организаторам и руководителям ECG Film Festival и Romford film festival, а также всем за высокую оценку моей сценарной работы. Безусловно, когда ты субботним утром открываешь почту и получаешь известие о победе в престижном сценарном конкурсе, ощущения самые потрясающие.

— Роман «Полночь шаха», принесший вам успех, уже давно обратил на себя внимание профессионалов кино. Будет ли он экранизирован?

— Невозможно предугадать судьбу сценария: перевоплотится ли он в фильм, или будет «пылиться на полке». Но, как я уже говорил, я глубоко уверен, что из этого сценария можно сделать великолепный кассовый фильм. Если бы у меня были хотя бы малейшие сомнения, я не трудился бы над ним день и ночь, делая поправки, изучая огромное количество информации касаемо политической ситуации того периода в регионе, истории искусства, архитектуры, ковроделия и тд. Поверьте, это очень большой объем работы, и, конечно же, она имеет ряд своих субъективных моментов. Тем не менее, я уверен, что фильм был бы интересен самому широкому кругу зрителей, так же, как и фильмы «Операция Валкирия», «Бункер», «Операция Арго», «Царство небесное».

У меня есть основание на столь дерзкое предположение.

Судьба Ближнего Востока, да и всего мира, начинается с кодовой фразы по радио BBC «Точное время — полночь», и операция эта — от полного провала до триумфальной победы — произошла в течение 24 часов, изменив соотношение сил в регионе, а в дальнейшем — во всем мире, когда не политическое соперничество, а события из личной жизни играли главную роль.

— Вы получили высокую оценку вашего сценария и на Austin film festval. Что она для вас значила?

— Этот фестиваль входит в тройку самых престижных сценарных конкурсов мира. Я отправил туда свой сценарий, так как авторитетное жюри дает рецензию каждой работе, которая входит в основную сетку. Один из экспертов фестиваля написал мне: «Это замечательная история, и я очень хотел бы увидеть ее на экране».

Признаюсь, что именно эта оценка заставила меня не опускать руки, отредактировать и исправить мелкие технические ошибки. К примеру, я узнал, что каждая буква имени нового персонажа, по американским стандартам, должна быть заглавной. У каждой страны свои сценарные критерии.

— Каким вы видите этот фильм?

— Нелегко писать сценарий, особенно не на родном для тебя языке. Правила конкурса требовали писать на английском, и мне пришлось «засучив рукава» это сделать. Я до сих пор храню еженедельник, в котором от руки начинал писать эту работу. Позже, после того, как перепечатал ее в сценарный формат на компьютере, хотел выбросить рукописные «каракули», но, к счастью, не сделал этого. Теперь это уже личный «раритет».

Кстати, мой приз все еще в Лондоне. Надо будет попросить кого-либо захватить его по пути в Баку…

— Кого бы из режисеров вы хотели бы для своего сценария?

— Не знаю. Но описывая Моссадыка, я видел перед собой лицо Бена Кинглсли…

— А кому бы вы хотели посвятить эту победу?

— Я узнал о своей победе в день рождения женщины, которую считаю своей духовной наставницей, можно сказать второй матерью. Когда она была жива, она всегда за меня молилась. Я храню ее подарки, которые она привозила мне из святых мест. Среди них есть очень дорогие для меня четки из Мекки. И, несмотря на то, что этой женщины уже нет среди нас, я всегда ощущаю ее присутствие и заботу. Уверен, что она до сих пор молится за меня…