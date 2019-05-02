Ильхам Алиев выступил на открытии Всемирного форума

2 мая в Центре Гейдара Алиева начал работу V Всемирный форум межкультурного диалога под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия Форума.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий историю цивилизаций, происходящие в мире конфликты, совершенные террористические акты и атмосферу толерантности в Азербайджане.

Отметим, что Форум проходит при организации Азербайджанского правительства и партнерстве ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристcкой организации, Совета Европы и ИСЕСКО. В мероприятии принимают участие высокопоставленные официальные лица более 100 стран и свыше 30 международных организаций.