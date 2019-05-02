Ильхам Алиев выступил на открытии Всемирного форума

2 мая в Центре Гейдара Алиева начал работу V Всемирный форум межкультурного диалога под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии открытия Форума.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий историю цивилизаций, происходящие в мире конфликты, совершенные террористические акты и атмосферу толерантности в Азербайджане.

Отметим, что Форум проходит при организации Азербайджанского правительства и партнерстве ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, Всемирной туристcкой организации, Совета Европы и ИСЕСКО. В мероприятии принимают участие высокопоставленные официальные лица более 100 стран и свыше 30 международных организаций.

| 2019-05-02T12:57:41+00:00 2 мая 2019, 13:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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