Ильхам Алиев выразил надежду, что шаг Али Гасанова послужит хорошим примером и для других товарищей, представленных в команде власти

Надеюсь, что это послужит хорошим примером и для других товарищей, представленных в команде власти. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в понедельник заместителя премьер-министра страны Али Гасанова в связи с поданным им заявлением об освобождении от должности, передает Report.

«Уважаемый Али муаллим, сегодня вы написали заявление на мое имя. В заявлении вы просите освободить вас от занимаемой должности. Хочу поблагодарить вас за вклад в развитие нашей страны. На протяжении многих лет вы играли активную роль во всестороннем развитии Азербайджана. Вы были выдвинуты великим лидером Гейдаром Алиевым, еще в советское время его решением назначались на высокие должности, в период независимости 21 год занимаете пост заместителя премьер-министра, последние 16 лет – под моим руководством. Конечно, оказанное вам высокое доверие говорит о том, что на занимаемых должностях вы достойно справлялись с работой. Но, разумеется, жизнь не стоит на месте, назначен новый премьер-министр, перед Кабинетом Министров поставлены новые задачи. К тому же вы достигли пенсионного возраста, вам 71 год, и, конечно, считаю, что вы показываете хороший пример, уступая место молодым кадрам. Надеюсь, что это послужит хорошим примером и для других товарищей, представленных в команде власти», — отметил глава азербайджанского государства.