Ильхам Алиев выделил материальную помощь предпринимателям, пострадавшим из-за пожара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об оказании материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара, произошедшего в торговом центре в Низаминском районе Баку.

В распоряжении говорится, что с целью оказания материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 26 марта 2019 года в торговом центре, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству экономики первоначально выделяются три миллиона манатов.

Министерству экономики поручено в трехдневный срок утвердить, согласовав с Президентом Азербайджана, порядок оказания пострадавшим предпринимателям материальной помощи за счет средств, выделенных согласно этому распоряжению; решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.