Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Еникенд-Кобер-Гараагаджлы в Самухском районе, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Еникенд-Кобер-Гараагаджлы, соединяющей три населенных пункта с населением четыре тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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