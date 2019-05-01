Ильхам Алиев: «В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана»

30 апреля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает АЗЕРТАДЖ.

На заседании глава государства коснулся проводимых в стране реформ. «Альтернативы реформам нет», — заявил президент, отметив, что за последние 15 лет в мире не было второй страны, развивающейся в экономическом отношении также, как Азербайджан.

Глава государства подчеркнул рост ВВП, промышленного производства, ненефтяного сектора, сельского хозяйства и доходов населения. Президент отметил, что в экономику страны с начала года было вложено 2,8 миллиарда долларов инвестиций.

«В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Мы делаем все возможное для благосостояния гражданина Азербайджана», — сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что с начала года был утвержден объемный социальный пакет, увеличились минимальная заработная плата, минимальная пенсия, пособия вынужденным переселенцам, студенческие стипендии и другие социальные пособия, были решены вопросы, связанные с проблемными кредитами и с построенными в свое время, но не принятыми в эксплуатацию домами.

В Азербайджане и впредь планируется увеличение минимальной заработной платы, минимальной пенсии и других социальных пособий, сказал глава государства.