Ильхам Алиев: В Азербайджане существуют все институты демократии

Азербайджан — страна, приверженнная демократическим ценностям. Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу на совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Баку.

«В первую очередь должен отметить, что Азербайджан – страна, приверженная демократическим ценностям. В Азербайджане существуют все демократические институты, обеспечиваются все свободы, в том числе свобода слова и печати. В Азербайджане функционируют сотни печатных органов, среди них довольно много и оппозиционной печати. То есть в Азербайджане никто не преследуется, никто не наказывается за критику, иные взгляды. В Азербайджане также обеспечивается свобода собраний, и любая политическая сила может воспользоваться этими возможностями.

Как вам известно, в этом году в Азербайджане прошли президентские выборы. Накануне выборов и после них оппозиция провела много акций, митингов – свободно, без каких-либо препятствий. Другой вопрос, что на эти акции пришло не более тысячи человек. А это, наверное, показывает, каким уважением пользуется оппозиция, но никакие ограничения не ставятся», — сказал Президент.

Президент отметил, что Азербайджан привержен демократическим ценностям, правам человека: «Совет Европы критикует не только Азербайджан, а многие страны. Мы нормально относимся к этой критике. Если критика обоснована, мы, разумеется, делаем выводы. Если мы считаем, что эта критика необоснованная, предвзятая, что она основана на двойных стандартах, то, разумеется, открыто высказываем свое мнение. Я отметил во вступительном слове, что с госпожой Канцлером были открыто, конструктивно обсуждены вопросы, связанные с правами человека, демократическим развитием, и эти вопросы будут обсуждаться и в дальнейшем.

Наша повестка дня очень широкая, и все обсуждаемые вопросы носят одинаковое значение – энергетика, транспорт, торговля, региональная безопасность, в том числе демократическое развитие. В новом соглашении, обсуждаемом сегодня между Европейским Союзом и Азербайджаном, широкое место отводится и демократическим вопросам. То есть мы сознательно пошли по этому пути, никто нас не принуждал. Азербайджан и дальше будет успешно развиваться как современная демократическая страна, наши политические и экономические реформы, дополняя друг друга, выведут Азербайджан на более высокий уровень».

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