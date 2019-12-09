Ильхам Алиев утвердил новый состав Наблюдательного совета Госнефтефонда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана «Об утверждении нового состава Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана» № 255 от 27 июня 2018 года.

В распоряжении говорится: «Состав Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда представляется в нижеследующей редакции:

«Премьер-министр Азербайджана

Заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана

Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана

Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджана

Министр финансов Азербайджана

Министр экономики Азербайджана

Председатель Центрального банка Азербайджана».

| 2019-12-09T16:25:27+00:00 9 декабря 2019, 20:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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