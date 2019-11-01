Ильхам Алиев учредил юбилейную медаль «100-летие Бакинского государственного университета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ «О применении закона «Об изменении закона «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)»от 22 октября 2019 года № 1687-VQD».

Полномочия награждения юбилейной медалью Азербайджана «100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)» передаются министру образования Азербайджана.

Кабинету министров поручается решить вопросы, вытекающие из закона «Об изменении закона «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)» от 22 октября 2019 года № 1687-VQD.