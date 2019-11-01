Ильхам Алиев учредил юбилейную медаль «100-летие Бакинского государственного университета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ «О применении закона «Об изменении закона «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)»от 22 октября 2019 года № 1687-VQD».

Полномочия награждения юбилейной медалью Азербайджана «100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)» передаются министру образования Азербайджана.

Кабинету министров поручается решить вопросы, вытекающие из закона «Об изменении закона «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «100-летие Бакинского государственного университета (1919-2019)» от 22 октября 2019 года № 1687-VQD.

| 2019-11-01T20:04:16+00:00 1 ноября 2019, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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