Ильхам Алиев распорядился улучшить творческие условия писателей

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение

«О мерах по улучшению творческих условий членов Союза писателей Азербайджана», в котором говорится:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Для реконструкции и ремонта Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей в Шувеляне из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Государственному комитету Азербайджанской Республики по вопросам имущества первоначально 3,0 (три) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.