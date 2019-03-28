Ильхам Алиев провел совещание в связи с пожаром в торговом центре

28 марта под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с пожаром в торговом центре в Низаминском районе Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев отметил, что, к счастью, во время пожара в одном из торговых центров в Низаминском районе столицы не было человеческих жертв, однако нанесен материальный ущерб работающим там людям. Сообщив, что в настоящее время изучаются причины происшествия и принимаются меры по решению проблем предпринимателей, глава государства отметил, что они потеряли рабочие места, имущество, им нанесен серьезный материальный ущерб.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вчера и сегодня в Исполнительной власти Низаминского района состоялись встречи с предпринимателями, на которых было сказано, что им будет оказана государственная поддержка.

Президент Ильхам Алиев еще раз дал поручения по расследованию причин пожара. Он отметил, что во всех торговых центрах должна быть проведена строгая ревизия, усилены меры безопасности. Президент Азербайджана еще раз подчеркнул, что государство находится рядом с предпринимателями, и предпринимателям, пострадавшим от пожара, будет оперативно оказана финансовая поддержка.