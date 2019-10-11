Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе

11 октября в Ашгабаде после завершения заседания в узком составе состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

В заседании принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил председателю Исполнительного комитета — исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву орден Туркменистана «Битараплык». Посол Азербайджана в России, председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ Полад Бюльбюльоглу вручил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову медаль «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества».

На заседании был подписан ряд документов, в том числе декларация «О стратегическом экономическом сотрудничестве».

Затем от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова был устроен официальный прием в честь глав делегаций.

На приеме присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На этом рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан завершился.