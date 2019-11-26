Ильхам Алиев принял участие в церемонии, проходившей по случаю 100-летнего юбилея БГУ

Во вторник в Конгресс-центре прошла церемония по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем выступили ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев и профессор университета, доктор юридических наук Фируза Аббасова.

Позже в исполнении пианиста Этибара Асадлы была представлена композиция «Посвящение» о 60 известных ученых Бакинского государственного университета.

На церемонии выступил студент второго курса факультета журналистики Бакинского государственного университета Рашад Иманов.

Состоялась презентация цифровой графики, охватывающей научную сферу по 16 факультетам университета.

В конце прозвучал гимн Бакинского государственного университета.

| 2019-11-26T14:07:31+00:00 26 ноября 2019, 14:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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