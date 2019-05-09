Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю 9 Мая – Дня Победы

9 мая в Баку состоялось торжественная церемония, посвященная 74-й годовщине Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев возложил венок к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, почтил память отважного полководца, проявившего невероятную доблесть во Второй мировой войне.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сфотографировались на память с ветеранами Великой Отечественной войны.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Ильхамом Алиевым.

Затем глава государства с супругой встретились с членами семьи, близкими родственниками дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравили их с Днем Победы.

В церемонии участвовали премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.

| 2019-05-09T13:23:08+00:00 9 мая 2019, 13:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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