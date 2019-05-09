Ильхам Алиев принял участие в церемонии по случаю 9 Мая – Дня Победы

9 мая в Баку состоялось торжественная церемония, посвященная 74-й годовщине Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев возложил венок к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ази Асланова, почтил память отважного полководца, проявившего невероятную доблесть во Второй мировой войне.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сфотографировались на память с ветеранами Великой Отечественной войны.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Ильхамом Алиевым.

Затем глава государства с супругой встретились с членами семьи, близкими родственниками дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравили их с Днем Победы.

В церемонии участвовали премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.