Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства поздравил Владимира Путина с Днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов в его деятельности на посту президента во имя прогресса российского государства и народа.

Президент России Владимир Путин поблагодарил за внимание и поздравления.

Главы государств, коснувшись важности прошедшей пленарной сессии XVI ежегодного заседания «Валдайского клуба», подчеркнули, что переговоры между двумя президентами в Сочи способствовали дальнейшему развитию двусторонних дружественных отношений, основанных на стратегическом партнерстве, и выразили уверенность в дальнейшем укреплении и расширении этих отношений.

В ходе беседы президент Ильхам Алиев и президент Владимир Путин обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений и вопросах, представляющих взаимный интерес.

| 2019-10-07T13:09:27+00:00 7 октября 2019, 13:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss