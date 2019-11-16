Ильхам Алиев поздравил латвийского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Латвийской Республики Эгилсу Левитсу.

Как сообщается на сайте главы государства, в тексте письма говорится:

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Латвийской Республики – Дня независимости.

Азербайджан и Латвию связывают отношения дружбы и сотрудничества. Верю, что расширение связей, имеющих хорошие традиции, развитие сотрудничества во всех сферах и впредь будут служить интересам наших стран и народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Латвии – постоянного мира и процветания».