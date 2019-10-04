Ильхам Алиев поздравил гроссмейстера Теймура Раджабова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил гроссмейстера Теймура Раджабова по случаю победы на Кубке мира.

В поздравлении говорится:

«Дорогой Теймур,

Сердечно поздравляю тебя с победой на соревнованиях Кубка мира, проходивших в российском городе Ханты-Мансийск.

Этой победой, которую ты завоевал, продемонстрировав высокое мастерство, настойчивость и волю, ты как первый наш шахматист, ставший обладателем Кубка мира, открыл славную страницу в истории азербайджанского спорта.

Передаю тебе наилучшие пожелания, желаю новых успехов».

| 2019-10-04T23:26:34+00:00 4 октября 2019, 23:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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