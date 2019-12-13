Ильхам Алиев поздравил Бориса Джонсона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил поздравительное письмо Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону.

«Сердечно поздравляю Вас с повторным назначением на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Мы придаем большое значение отношениям дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Особое удовлетворение вызывает плодотворная деятельность в энергетическом секторе.

Уверен, что мы с Вами и впредь будем последовательно продолжать усилия, направленные на развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества.

Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю успехов в Вашей ответственной деятельности», — говорится в поздравлении.