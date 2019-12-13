Ильхам Алиев поздравил Бориса Джонсона

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил поздравительное письмо Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону.

«Сердечно поздравляю Вас с повторным назначением на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Мы придаем большое значение отношениям дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Особое удовлетворение вызывает плодотворная деятельность в энергетическом секторе.

Уверен, что мы с Вами и впредь будем последовательно продолжать усилия, направленные на развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества.

Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю успехов в Вашей ответственной деятельности», — говорится в поздравлении.

| 2019-12-13T22:22:15+00:00 13 декабря 2019, 22:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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