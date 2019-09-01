Ильхам Алиев повысил зарплаты военным и учителям

Вступило в силу распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 июня «О повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Министерства обороны Азербайджанской Республики».

Как сообщает Report, согласно распоряжению ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) Министерства обороны Азербайджанской Республики увеличивается в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Кроме того вступило в силу распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 июня «О повышении заработной платы работающих в государственных учреждениях профессионального образования педагогов, занимающихся управленческой и учебной деятельностью работников, прошедших диагностическую оценку знаний и умений».

Согласно распоряжению с 1 сентября 2019 года повышаются в среднем на 20 процентов ежемесячные должностные оклады работающих в государственных учреждениях профессионального образования педагогов, занимающихся управленческой и учебной деятельностью работников, прошедших диагностическую оценку знаний и умений.