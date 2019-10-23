Ильхам Алиев подписал указ о расширении структуры и функций министерства экономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о расширении структуры и функций министерства экономики.
Для обеспечения координированной работы государственных органов, отвечающих за создание благоприятных условий для экономического роста министерство по налогам, Госкомитет по вопросам имущества и Госагентство по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком включены в структуру министерства экономики в статусе государственных служб.
Также утверждается новая структура министерства экономики.
Устанавливается, что структура, численность работников, юридическое положение, должностные оклады, система оплаты труда права и обязанности службы государственных органов и находящихся в их подчинении структур, включенных в структуру министерства экономики на первоначальном этапе остаются без изменений.
Кабинету министров поручено:
— в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана новый проект Положения министерства экономики;
— в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана список коммерческих организаций, в отношении которых будут осуществляться функции управления государственной доли в уставном капитале;
— в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом;
— в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана;
— проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении;
— решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.
До утверждения новых Положений государственных органов, включенных в структуру министерства экономики, они продолжат деятельность на основании существующих Положений.