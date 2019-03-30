Ильхам Алиев: Переговорному процессу дан новый импульс

Как вы знаете, министры иностранных дел провели несколько раундов переговоров. Встреча важна тем, что дан новый старт переговорному процессу по сути вопроса. Мы обсуждали вопросы, связанные с укреплением мер доверия, может быть, в рамках контактов между людьми.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью российскому информационному агентству ТАСС после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вене.

Глава государства отметил, что в предыдущее время были контакты между представителями общественности.

«То есть, пока об этом говорить рано, но что касается гуманитарных вопросов, имеется это в виду. Потому что переговорный процесс должен быть также поддержан, естественно, и гуманитарными акциями.

Но я считаю, что важным является то, что формат переговоров остался неизменным. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном, как это уже было многие годы», — отметил Президент.

По словам Президента Азербайджана, переговорному процессу дан новый толчок.

«Это тоже важно. Мы очень позитивно оценили заявление сопредседателей Минской группы от 9 марта, — вы, наверное, с ним знакомы, — в котором говорится о том, что изменение переговорного формата может быть только по согласию двух сторон. Азербайджанская сторона согласия на это, естественно, не дала. Поэтому в принципе мы вернулись к ситуации, когда нужно продолжать вести субстантивные переговоры.

И даны поручения министрам иностранных дел. Они, скорее всего, в ближайшее время встретятся с тем, чтобы продолжать переговорный процесс, который должен быть ориентирован на результат. И для Азербайджана на первом месте стоит вопрос деоккупации международно признанных территорий Азербайджана в рамках международного права, Хельсинкского заключительного акта и четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий», — подчеркнул Ильхам Алиев.