Ильхам Алиев освободил от таможенной пошлины товары для финала Лиги Европы УЕФА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил закон о внесении изменений в закон «О таможенном тарифе».

В соответствии с изменениями, к закону добавляется статья 20.0.21.

Согласно этой статье, импорт товаров в связи с проводимыми в Азербайджане финальной игрой Лиги Европы УЕФА 2019 и играми Чемпионата Европы по футболу (UEFA Euro 2020), осуществляемый со стороны лиц, участвующих или привлеченных к организации или проведению этих игр, и имеющих подтверждающий документ от органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти в установленном порядке, освобождаются от таможенной пошлины.

Закон будет действовать с первого марта 2019 по первое августа 2020 года.