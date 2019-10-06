Ильхам Алиев об отношениях с Россией

«Наши отношения с Россией свободны от какой-то другой внешнеполитической повестки дня. Они проверены временем. Обе стороны называют эти отношения отношениями стратегических партнеров. На самом деле это так. Потому что мы и соседи, и добрые друзья». Как сообщает АзерТАдж, об этом накануне заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в интервью телеканалу «Россия» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за последнее время отношения между двумя странами стали намного более эффективными и качественными.

«Мы сотрудничаем и на международных площадках, и поддерживаем друг друга. Должен сказать, что во время июньской сессии ПАСЕ, когда решался вопрос о возвращении российской делегации, азербайджанская делегация в полном составе в Страсбурге проголосовала за то, чтобы Россия вернулась в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. У нас также тесное взаимодействие на площадке ООН, ОБСЕ, естественно, СНГ, очень тесные торгово-экономические отношения. Рост товарооборота в этом году более 20 процентов. Многомиллиардные инвестиции из России в Азербайджан, из Азербайджана в Россию. Сотрудничество в энергетике, транспорте, гуманитарная сфера, ВТС, туризм. То есть легче назвать те сферы, где мы не сотрудничаем. Поэтому еще раз хочу сказать, что Азербайджан, страна, проводящая независимый внешнеполитический курс, считает Россию одним из важнейших партнеров, добрым другом, соседом. Встреча с президентом Путиным еще раз подтвердила это», — сказал Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что Россия — крупнейшая страна мира, и поэтому, конечно же, роль России не только в делах азиатского континента, но и в глобальном мире очень велика. Она растет, и потенциал, и мощь России увеличиваются.

«Что касается наших двусторонних отношений, то они очень позитивные, имеют очень хорошую динамику, охватывают практически все сферы жизни и очень доверительные. Мои личные встречи с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в прошлом году их было четыре, в этом году две, они дают очень серьезный импульс развитию двустороннего взаимодействия и также позитивно влияют и на ситуацию в нашем регионе», — сказал президент.