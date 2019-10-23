Ильхам Алиев назначил Микаила Джаббарова министром экономики View Larger Image Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Микаила Чингиз оглу Джаббарова министром экономики. Редакция| 2019-10-23T15:11:42+00:00 23 октября 2019, 15:19| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Микаил Джаббаров освобожден от должности министра по налогамГруппе деятелей культуры присвоены почетные званияНазначен новый премьер-министр АзербайджанаИльхам Алиев освободил Гаджибалу Абуталыбова с… В рубрике Микаил Джаббаров освобожден от должности министра по налогам Gallery Микаил Джаббаров освобожден от должности министра по налогам 23 октября 2019, 14:51 Продажу кормов и кормовых добавок в Азербайджане освобождают от НДС Gallery Продажу кормов и кормовых добавок в Азербайджане освобождают от НДС 23 октября 2019, 14:05 Новый премьер Азербайджана произвел кадровые изменения Gallery Новый премьер Азербайджана произвел кадровые изменения 23 октября 2019, 13:50 В Азербайджане объем производства от продажи сельскохозпродукции на 10 лет освобождается от налогов Gallery В Азербайджане объем производства от продажи сельскохозпродукции на 10 лет освобождается от налогов 23 октября 2019, 13:21 Просвещение – ключ к кибербезопасности детей Gallery Просвещение – ключ к кибербезопасности детей 23 октября 2019, 11:55