Ильхам Алиев назначил Микаила Джаббарова министром экономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Микаила Чингиз оглу Джаббарова министром экономики.

| 2019-10-23T15:11:42+00:00 23 октября 2019, 15:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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